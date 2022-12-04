Рианчо рассказал, почему Россия не может вырастить столько же талантливых футболистов, сколько США

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, в чём сборная США превосходит национальную команду России.

Напомним, «звёздно-полосатые» сумели выйти в плей-офф текущего чемпионата мира, который проходит в Катаре. Однако дальше 1/8 финала турнира они пробиться не смогли, поскольку вчера, 3 декабря, уступили команде Нидерландов (1:3).

По мнению испанского специалиста, главная проблема сборной России состоит в том, что в нашей стране не выработана общая стратегия подготовки молодых игроков.

«В России нет методической работы в академиях. Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы», — приводит слова Рианчо Sport24.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Поэтому сейчас наша национальная команда может проводить лишь товарищеские встречи.