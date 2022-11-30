Канчельскис признался, что был удивлён выходу США в плей-офф ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выходе сборной США в плей-офф чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Меня удивил выход США из группы. На этом чемпионате мира много сюрпризов. Неожиданные результаты есть и точно еще будут в следующих матчах», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

По мнению эксперта, многие игроки просто оказались не готовы к турниру, ведь в этот раз он проходит зимой, а не летом.

В матче 1/8 финала сборная США встретится со сборной Нидерландов, игра пройдет 3 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.