Нигматуллин рассказал, что подвело Канаду на чемпионате мира в Катаре

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выступлении команд Канады и США на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, канадцы не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее четвёртое место в своей группе. «Звёздно-полосатые», в свою очередь, выбыли на стадии 1/8 финала после поражения от Нидерландов (1:3).

Нигматуллин считает, что сборную Канады подвёл неровный состав и неуверенная игра голкипера. Американцы же, по мнению эксперта, показали на мундиале хороший футбол, однако не смогли должным образом подойти к игре с Нидерландами.

«Канада в каждом из матчей выглядела неплохо на поле, но у них состав достаточно неровный.

Что касается США, то у них неплохая команда, но вот к матчу с Нидерландами подошли не в лучшем состоянии», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Ближайшие матчи четвертьфинальной стадии чемпионата мира состоятся 9 и 10 декабря. Мундиаль продлится до 18 числа.