Наставник Канады: «Я всё равно горжусь»

Сборная Канады на щите завершила свои выступления в чемпионате мира - в последнем туре канадская команда уступила Марокко со счетом 1:2, и это было уже ее третье кряду поражение, а с учетом предыдущего участия в чемпионате мира - и вовсе шестое. Тем не менее, наставник команды Джон Хердман доволен полученным опытом.

- Мы почти набрали первые очки. Думаю, все видели, что мяч практически пересек линию. Наш соперник выиграл группу, но мы показали свой боевой дух, а временами показывали и качественную игру. Я горжусь тем, что мы показали в Катаре, приехав на чемпионат мира впервые за 36 лет, - цитирует слова Хердмана BBC Sport.