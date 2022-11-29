Хорватия или Бельгия могут вылететь: В группе F в последнем туре будет жарко

В четверг вечером в группе F на чемпионате мира пройдут матчи последнего тура группового этапа. Две путёвки в 1/8 финала разыграют три команды – Хорватия, Марокко и Бельгия. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает жаркую борьбу, рассказывая о турнирных раскладах в этом квартете.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Хорватия 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 Марокко 2 1 1 0 2 0 +2 4 3 Бельгия 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 Канада 2 0 0 2 1 5 -4 0

Хорватия – Бельгия

Канада – Марокко

Равенство очков

Перед изучением турнирной ситуации будет не лишним обратиться к регламенту. В случае равенства очков на чемпионате мира команды сначала сравниваются по общей разности мячей. Дальше в списке критериев идёт общее количество забитых голов, и только потом – личные встречи. Если все эти показатели идентичны, то подсчитываются очки фэйр-плей по карточкам.

Турнирные расклады

Просто для выхода в плей-офф сборной Хорватии достаточно не проиграть Бельгии. Чтобы занять первое место, команде Златко Далича хватит любой победы, если Марокко не обыграет Канаду, или если марокканцы победят, но при этом не обойдут хорватов по показателям голов. Хорваты финишируют первыми даже при ничьей, если Марокко не наберёт больше одного очка в игре с канадцами.

Если Хорватия проиграет Бельгии, то она может выйти в плей-офф со второго места. Для этого сборная Марокко должна уступить Канаде с таким счётом, при котором хорваты окажутся выше марокканцев по показателям голов или следующим критериям.

Сборная Марокко пробьётся в плей-офф чемпионата мира, если не проиграет Канаде. Чтобы занять первое место, марокканцам нужна своя победа и благоприятный результат параллельного матча (победа Бельгии, ничья или победа Хорватии, при которой Марокко обойдёт «шашечных» по показателям голов или следующим критериям).

Если Марокко проиграет Канаде, то точно выйдет в 1/8 финала при поражении Бельгии. Если же марокканцы уступят, а параллельная игра завершится вничью, то всё будет зависеть от показателей голов между Марокко и Бельгией. Если эти показатели будут идентичными, то африканцы окажутся выше за счёт победы в очной встрече. Учитывая нынешние показатели, при ничьей Хорватии и Бельгии Марокко устроит даже поражение от Канады с разницей в два гола. При поражении в три гола есть разные варианты в зависимости от конкретных счетов, а при поражении в четыре гола при таких раскладах марокканцы вылетят.

Также Марокко может выйти в плей-офф при поражении от Канады и победе Бельгии над Хорватией. Но всё должно сложиться так, чтобы показатели голов марокканцев были лучше, чем у хорватов, или идентичными, если у африканцев будет лучшая ситуация с карточками (в очной встрече была ничья).

Сборная Бельгии выйдет в плей-офф, если обыграет Хорватию. Если при этом Марокко не обыграет Канаду, «красные дьяволы» займут первое место. При ничьей с хорватами бельгийцы будут иметь шансы выйти в 1/8 финала со второго места. Для этого марокканцы должны проиграть канадцам с разницей как минимум в 3 гола (а лучше – в 4, чтобы наверняка, потому что при 3 возможны варианты, всё будет зависеть от числа забитых мячей).

Сборная Канады потеряла шансы на выход в плей-офф. «Кленовые листья» могут лишь подняться на третье место, если обыграют Марокко, а Бельгия проиграет Хорватии, и всё это с такими счетами, чтобы показатели голов у канадцев оказались лучше, чем у бельгийцев. В общем, это почти нереально.

Подготовил Александр Тихий.