Сразу две африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ во второй раз в истории

Всего лишь во второй раз в истории чемпионатов мира в плей-офф вышли две африканские сборные. Это команды Сенегала (группа А) и Марокко (группа F).

Ранее такое случалось в 2014 году на мундиале в Бразилии. Тогда в плей-офф пробились сборные Алжира и Нигерии. Обе команды остановились на стадии 1/8 финала.

Напомним, в плей-офф сборная Сенегала сыграет со сборной Англии. Матч состоится 4 декабря.

Сборная Марокко сыграет со вторым местом соседней группы Е 6 декабря.

Отметим, что выйти в плей-офф из африканских команд могут ещё сборная Ганы (группа Н) и даже сборная Камеруна (группа G), если удивит весь мир и обыграет Бразилию 2 декабря с нужной ей разницей мячей.