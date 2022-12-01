​Сборная Марокко пробилась в плей-офф чемпионата мира второй раз в истории

Сборная Марокко в третьем туре группового этапа чемпионата мира обыграла Канаду со счётом 2:1. Таким образом, марокканцы набрали 7 очков в квартете F и пробились в плей-офф мундиаля с первого места, опередив Хорватию (5 очков), Бельгию (4 очка) и Канаду (0 очков).

Преодолеть групповой барьер на чемпионате мира сборной Марокко удалось второй раз в истории. Первый такой случай имел место быть в 1986 году. Тогда марокканцы прошли в 1/8 финала, но проиграли там команде ФРГ с результатом 0:1.

Соперник сборной Марокко по 1/8 финала чемпионата мира определится в четверг вечером.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.