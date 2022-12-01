Тренер сборной Марокко Реграги: «Мы вошли в историю»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился впечатлениями после выхода своей команды в 1/8 финала.

Марокканцы неожиданно выиграли группу, опередив сборные Хорватии и Бельгии. В последнем туре группового этапа коллектив Реграги одолел соперников из Канады – 2:1.

«Сегодня было нелегко, но игроки отдали все силы и добились результата. Мы хотели войти в историю – и мы сделали это, выиграв два матча из трёх. Мы очень рады. Поздравляю всех наших болельщиков. Сборная Марокко в очередной раз подтвердила силу африканских сборных, представленных на катарском мундиале», – приводит Globo слова Реграги.