Эн-Несири стал первым марокканцем, забившим на двух ЧМ

Форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири впервые в истории своей национальной сборной забил на двух чемпионатах мира. Фактом делится Opta.

Напомним, сегодня вечером команда Марокко обыграла сборную Канады (2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре с первого места группы F. Голы в составе сборной из Северной Африки забили Эн-Несири и Хаким Зиеш.

Четыре года назад в России Эн-Несири забил гол в ворота сборной Испании и едва не принёс своей команде сенсационную победу. Встреча завершилась со счётом 2:2 – «красная фурия» спаслась на последних минутах.

Сборная Марокко сыграет в 1/8 финала со вторым местом группы Е. Кто достанется марокканцам в соперники – узнаем сегодня вечером. За поединками сборных Коста-Рики и Германии и сборных Испании и Японии следите на портале Liveresult.ru с 22:00 по московскому времени.