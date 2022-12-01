​Борян на месте: Канада и Марокко огласили составы

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Канады и Марокко. «Кленовые листья» уже не имеют шансов на выход в плей-офф, а вот марокканцы будут сражаться за билет в 1/8 финала.

Канадская сборная выйдет на поле в таком составе: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Бушанан, Кэй, Осорио, Адекугбе, Хойлетт, Ларин, Дэвис.

Марокканцы, в свою очередь, начнут игру в следующем составе: Буну, Хакими, Агуэрд, Саисс, Мазрауи, Сабири, Амрабат, Унаи, Зиеш, Эн-Несери, Буфаль.

Матч Канада – Марокко начнётся в 18:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Ознакомиться с турнирными раскладами в этой группе можно в нашем материале.