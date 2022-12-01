Сборная Марокко закрепилась на первом месте, забив второй гол Канаде

Сборная Марокко сделала ещё один шаг к выходу из группы чемпионата мира. Африканцы лидируют в квартете с Хорватией, Бельгией и Канадой. Именно с последними они сегодня спорят за ключевые очки в борьбе за плей-офф. На 23-й минуте Ашраф Хакими сыграл на ход Юссефу Эн-Несири, который разобрался с защитниками и с правого края штрафной метко пробил в ближний угол ворот. Напомним, что в самом дебюте Хаким Зиеш открыл счет после грубой ошибки голкипера канадцев.

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