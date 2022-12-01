Сборная Марокко - первая африканская команда на ЧМ в 21-м веке, выигравшая группу

Сборная Марокко выиграла в матче последнего тура группового раунда чемпионата мира с канадской командой, набрав в результате семь очков после трех матчей. Команда вышла в плей-офф с первого места в группе, и теперь ждет сегодняшнего вечера, чтобы узнать соперника по плей-офф.

Как оказалось, команда из Африки стала победителем группы на чемпионате мира впервые в текущем столетии, хотя в истории самого Марокко такое было ранее - в 1986 году. Ну а последней до нынешнего Марокко африканской сборной, которая брала группу на чемпионате мира, была команда Нигерии на французском чемпионате в 1998 году.