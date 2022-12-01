Сборная Марокко установила свой рекорд по очкам в групповом раунде

Сборная Марокко выиграла в матче последнего тура группового раунда ЧМ с канадской командой, набрав в результате семь очков после трех матчей. Команда вышла в плей-офф с первого места в группе, а семь очков стали новым рекордом для Марокко в групповом раунде финальной части чемпионата мира.

Предыдущее лучшее достижение равнялось четырем очкам в 1986 году, но фактически, тогда Марокко набрал пять очков - за победу в те времена давали два, а не три балла. Напомним, что в предыдущем своем матче сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0, а в первом туре сыграла вничью с вице-чемпионами мира - хорватами.