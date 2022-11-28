Главный тренер сборной Марокко считает, что после чемпионата мира Амрабат окажется в топ-клубе

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри высказался о будущем своего подопечного Софьяна Амрабата, который в настоящий момент является игроком итальянской «Фиорентины».

«Я жду, что после чемпионата мира он перейдёт в один из больших клубов», — заявил Реграри.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает марокканца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Марокко проявляет главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Амрабат провёл в составе «Фиорентины» 20 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.