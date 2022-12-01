Марокко выигрывает группу с Хорватией и Бельгией

Сборная Марокко триумфально завершила групповой этап чемпионата мира. Благодаря победе над Канадой и результату параллельного матчам африканцы выиграли группу.

В четверг завершался групповой этап в квартете F. Сборная Канады заранее лишилась возможности пробиться в плей-офф, так что для неё матч против марокканцев в любом случае был последним на турнире. Что касается африканской команды, то она имела реальные шансы пробиться в следующий этап. Для этого марокканцам надо было просто не проиграть, а при крупной победе они могли даже претендовать на первое место в группе.

Марокканцы с первых минут пошли вперёд и быстро открыли счёт. Витория попал под давление со стороны Эн-Несири и сделал неудобный пас назад. Борян выскочил из ворот, был первым на футбольном снаряде, но довольно сделал неудачную передачу вперёд. В итоге мяч оказался у Зиеша, который из-за пределов штрафной спокойно пробил в пустую рамку. В режиме лав в этот момент марокканцы вышли на первое место в группе.

Марокканцы не думали отходить назад после этого. Вскоре они заработали право на штрафной, а после углового Борян лишь на выходе выбил мяч подальше. Особенно активен был Зиеш, который исполнял все стандарты. Правда, канадцы могли вскоре сравнять результат. После атаки левым флангом Ларин прострелил на дальнюю штангу, где Бушанан был в падении, но чуть не попал в створ.

После этого казалось, что игра чуть успокоилась. Однако марокканцы скорее усыпили бдительность соперника. Хакими из глубины справа сделал заброс на ход Эн-Несири, который убежал от Витории, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. Борян свои ворота спасти не сумел. Кстати, форвард вошёл в историю в этот момент. Дело в том, что Эн-Несири стал первым марокканцем, который забил на двух чемпионатах мира.

Сборная Марокко контролировала ход матча, а у канадцев вообще не клеилась игра в атаке. Тем удивительнее оказалось, что в конце первого тайма «кленовые листья» сократили отставание. Адекугбе прорвался по правому флангу, обыграл Хакими и прострелил, Агеру пытался в подкате прервать передачу, но лишь срезал его в ближний угол. Буну среагировал, но спасти ворота не смог. Марокканцы тут же постарались прибавить и даже забили, но из офсайда. В итоге на перерыв команда из Африки ушла с преимуществом всего в один мяч.

Канадцы на старте второй половины старались играть в высоком прессинге, но марокканцы спокойно действовали и не ошибались. «Кленовые листья» пытались действовать активно, а марокканцы их сдерживали. Африканцы пытались отвечать контратаками, но не слишком настаивали на этом, и получалось неопасно.

Марокканцев едва не наказали за эту расслабленность. Канадцы заработали право на угловой, Хатчинсон головой пробил, мяч попал в перекладину, отскочил в поле, а на добивании Джонстон под давлением отправил футбольный снаряд выше цели. Кроме этого, больше ничего интересного во втором тайме не случилось.

Таким образом, сборная Марокко пробилась в плей-офф турнира причём с первого места. Для африканской команды это второе в истории подобное достижение после чемпионата мира-1986. Соперник марокканцев определится в четверг после окончания борьбы в группе Е.