Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу итогов в группах Е и F на чемпионате мира.

- Группу Е выиграла Япония. Как вам такой итог?

- Наверное, впервые в истории Япония обыграла и Германию, и Испанию. Причем в обоих матчах японцы выбрали оборонительную тактику, поймали своих соперников в течение пяти минут, потом закрылись. Они сделали все, что смогли. И в итоге вытащили эти два матча на зубах.

- Для вас вылет Германии стал неожиданностью?

- На нашем чемпионате они выступили неудачно. Сейчас тоже вылетели. Значит, что-то у них не так. У меня напрашивается вопрос: где их знаменитые бомбардиры. Были Клозе, Клинсман, которые много забивали. Другие ребята тоже. Может с этим связаны их проблемы, но сейчас у Германии нет таких результативных нападающих. Вроде бы они отдавались в матчах, прессинговали, но результат мы видим.

- У немцев и в обороне не все гладко, раз они пропускали даже от Коста-Рики.

- Если бы они проиграли костариканцам, то немцам было бы вообще грустно. Но все-таки они нашли в себе силы, переломили ситуацию, забили, но этого все равно не хватило. Видимо, это связано с поколением, с исполнителями. Нет сейчас таких лидеров, как раньше, когда команда много создавала и забивала, имела свой почерк. А на этом чемпионате мира немцам постоянно чего-то не хватало. Наверное, наконечника.

- Вылет немцев – пока главная сенсация на турнире?

- Наверное, да. Хотя и бельгийцы разочаровали. Они тоже могли выйти из группы.

- Но не вышли. Как к этому отнеслись?

- У них смена поколения. Нет молодежи.

- К Испании есть вопросы? Многие считают, что они специально сдали игру японцам, чтобы не пустить Германию плей-офф и получить соперника попроще?

- Испанцы сами смогли выйти из группы на флажке. Они выпустили второй состав, а он не потянул, и по ходу матча испанцы могли вылететь из турнира. У них нет пока перспективной сборной. А насчет соперника попроще, трудно сказать. По игре было видно, что они пытались что-то сделать, два хороших момента во втором тайме создали. Думаю, что никто не хочет проигрывать. Тем более, по ходу матча ситуация складывалась катастрофично. Ни один тренер не стал бы доводить до такого намеренно.

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- Группу F выиграло Марокко. Учитывая Хорватию и Бельгию в соперниках, это сенсация?

- Хорватия, как и Бельгия, испытывает проблемы. У последних вообще Лукаку откровенно не везло. Он никак не мог забить из убойных позиций. Фарт от него отвернулся. У обеих этих сборных идет смена поколений, поэтому игра невнятная.

- Японии в плей-офф досталась Хорватия. Какие мысли об этой паре?

- Японцы закрываются, потом взрываются на пять минут, забивают, и снова закрываются. У них такая тактика – терпеть. Нет хороших исполнителей или опасных стандартов. Только на контратаках могут сделать результат. Они с испанцами и немцами отбивались оба матча, но результата достигли. А у Хорватии есть проблемы. Они могут, конечно, обыграть японцев, но в этой паре нет явного фаворита. Шансы равны.

- Испания сыграет с Марокко. Есть ли шансы у марокканцев?

- Тут не все так очевидно. Два матча испанцы провели не на самом высоком уровне. Особенно вторые таймы. У них тоже есть свои проблемы. Не хочу говорить, что вчера они специально так играли, чтобы не дать немцам выйти из группы. Хотя, возможно в этом есть определенное зерно. Но очевидно одно – у них есть трудности в завершающей фазе атак. Они не играют впереди остро.

Елена Григорьевская