Кастань: «Сборная Бельгии слишком стара? Италия выигрывала с Кьеллини и Бонуччи»

Правый защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань считает, что его команду рано списывать со счетов.

Бельгийцы с очень высокой вероятностью покинут чемпионат мира, если не обыграют сборную Хорватии в матче последнего тура группового этапа. Недавно хавбек Кевин де Брёйне заявил, что нынешний состав Бельгии слишком стар, чтобы претендовать на победу в Катаре, но Кастань не разделяет такое мнение: «Сборная Италии выиграла чемпионат Европы с Бонуччи и Кьеллини в защите, так что возраст не всегда играет определяющую роль. Наша судьба по-прежнему в наших руках. Мы плохо начали, но в нашей команде нет кризиса», – отметил 26-летний латераль «Лестера» на пресс-конференции.