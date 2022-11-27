Крамарич – второй хорват в истории, оформивший дубль на ЧМ

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич стал вторым хорватом в истории, который оформил дубль в матче чемпионата мира. Об этом сообщает Opta.

Ранее такое достижение устанавливал лишь один игрок из этой балканской страны – форвард Марио Манджукич, ныне завершивший карьеру. Манджукич оформил дубль в ворота сборной Камеруна на чемпионате мира в 2014 году.

Напомним, что сегодня вечером сборная Хорватии разгромила команду Канады – 4:1. Поражение лишило североамериканцев даже математических шансов на попадание в плей-офф мундиаля в Катаре.

Сборная Хорватии продолжит бороться за путёвку в 1/8 финала турнира. Впереди у «шашечных» игра со сборной Бельгии. Команда Канады сыграет матч престижа со сборной Марокко. Обе игры состоятся 1 декабря.