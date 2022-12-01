Почеттино не против поработать в сборной

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, находящийся сейчас без работы, заявил о своей готовности возглавить одну из национальных сборных.

Аргентинский специалист признался, что ему нравится ощущать адреналин от ежедневной работы на тренировках. Однако он не против в будущем возглавить и национальную команду, которой совсем не обязательно должна стать сборная его родной страны.

«Неправда, что я хочу тренировать только сборную Аргентины. Это может быть и другая сборная, почему нет? Было бы здорово», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что Почеттино покинул «ПСЖ» минувшим летом. Вместе с парижанами тренер выиграл чемпионат Франции, а также Кубок страны.