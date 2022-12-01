​Лукаку вряд ли выйдет в основе на матч с Хорватией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вряд ли выйдет в основном составе команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Об этом сообщают итальянские СМИ, в том числе La Gazzetta Dello Sport и Il Corriere Dello Sport.

Дело в том, что Ромелу Лукаку пока ещё не набрал оптимальных кондиций, необходимых для попадания в стартовый состав.

Напомним, что из-за мышечных проблем Ромелу Лукаку пропустил стартовый матч Бельгии на чемпионате мира против Канады (победа 1:0). А в игре против Марокко (поражение 0:2) Лукаку вышел во втором тайме на замену.

Матч Хорватия – Бельгия стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.