​Тренер Бельгии Мартинес прокомментировал слухи о драке в команде

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед решающим матчем против Хорватии высказался о слухах о конфликте внутри команды. Сообщалось, что после поражения от Марокко в раздевалке бельгийской команды произошла драка.

«Некоторые средства массовой информации любят набрасываться на фейковые и негативные новости вместо того, чтобы поддержать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола. Я не знаю, откуда берутся эти истории, и кто их публикует. Но этот человек забил автогол за Бельгию вместо того, чтобы поддержать команду. На самом деле нас не волнует вся эта шумиха. Мы здесь, в Катаре, чтобы достичь нашей цели», - сказал Мартинес журналистам.

Матч сборных Бельгии и Хорватии пройдёт 1 декабря.