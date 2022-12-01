Ливайя не исключил, что хорваты снова могут дойти до финала ЧМ

Форвард сборной Хорватии Марко Ливайя не исключает, что хорваты могут повторить достижение четырехлетней давности и дойти до финала мундиаля. Ранее его команда выстояла против сборной Бельгии в Катаре и свела матч к нулевой ничьей. Теперь хорваты сыграют с победителем соседней группы Е.

«Наши шансы на турнире – 50 на 50. Мы верим, что сможем минимум повторить результат 2018 года», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Ливайя добавил, что у сборной Бельгии было несколько отличных шансов в последние минуты матча.

Напомним, что четыре года назад на чемпионате мира в России эта балканская команда умудрилась дойти до финала, где уступила сборной Франции – 2:4. По пути в финал хорваты обыграли в плей-офф сначала сборную Дании, потом сборную России в 1/4 финала и сборную Англии в полуфинале.