Роберто Мартинес подтвердил уход с поста наставника сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прощается с должностью, которую занимал на протяжении шести лет.

Бельгийцы провели провальную кампанию в Катаре, не сумев добыть путёвку в плей-офф, и испанский специалист признался, что на этом его работа в сборной Бельгии завершена.

«Это была моя последняя игра у руля сборной Бельгии, и вы можете представить, насколько это эмоциональный момент для меня», – заявил он на послематчевой пресс-конференции после ничьей со сборной Хорватии (0:0).

Роберто Мартинес возглавлял бельгийскую национальную команду с августа 2016 года. Ранее он работал в английских «Эвертоне», «Уигане» и «Суонси».