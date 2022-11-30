Непомнящий: «Бельгия не оправдала надежд»

Российский специалист Валерий Непомнящий, обессмертивший свое имя успехами со сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, считает, что бельгийская команда исчерпала себя. «Красные дьяволы» поставили себя в сложное положение, потерпев поражение от сборной Марокко. Непомнящий признался, что бельгийская сборная разочаровала его.

- Сильно разочаровали бельгийцы. Подающие надежды перешли в разряд не оправдавших надежд в течение этих четырех‑восьми лет. Там такое поколение — звезда на звезде, если индивидуально говорить, - цитирует Непомнящего издание «Комсомольская Правда».