Мартинеса поблагодарили в Бельгии за былые заслуги

Королевская бельгийская футбольная ассоциация поблагодарила уже бывшего главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Тренер подал в отставку после нулевой ничьей с хорватами и невыхода бельгийской команды в плей-офф мундиаля в Катаре.

Как сообщает ESPN, в организации похвалили Мартинеса за всё, чего он добился с «золотым поколением» сборной. А именно третьего места на мундиале в России, первого места в рейтинге ФИФА, достойных выступлений на Евро-2020 и в Лиге наций УЕФА.

По информации британских СМИ, Мартинес готов продолжить карьеру в клубах АПЛ. Ранее он возглавлял в Англии «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».