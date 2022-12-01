​Футболисты сборной Бельгии провели встречу, чтобы уладить проблемы

В прессе появлялась информация о проблемах внутри сборной Бельгии. Сообщалось даже о том, что после поражения от Марокко (0:2) в раздевалке случилась драка. Впрочем, представители команды опровергли эти слухи.

При этом игроки сборной Бельгии провели встречу, чтобы уладить проблемы. Об этом рассказал футболист команды Тимоти Кастань.

«Мы провели встречу, это было важно для нас. Но это не была кризисная встреча, как вы, возможно, слышали. Мы попытались выбросить всё лишнее из головы и поделиться своими мыслями. Было важно обсудить то, как мы можем стать лучше», - сказал Кастань журналистам.