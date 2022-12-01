Нигматуллин назвал Бельгию главным разочарованием ЧМ

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин раскритиковал сборную Бельгии.

«Безусловно, это главное разочарование чемпионата мира. У них очень яркая команда по составу, но командой именно они так и не стали», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Как добавил Нигматуллин, виноват в случившемся, вероятно, главный тренер, так как не смог собрать хороший коллектив из классных игроков.

Напомним, на старте группового этапа бельгийцы чудом удержали минимальную победу над сборной Канады – 1:0, но во втором туре получили от сборной Марокко два безответных мяча. Нулевой ничьей в туре третьем сборной Бельгии не хватило, чтобы выйти из группы. Команда Роберто Мартинеса, который сразу же после вылета с турнира покинул свой пост, финишировала в квартете F третьей.