Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку помог погасить конфликт, разгоревшийся между ведущими игроками команды.

Бельгийцы не оправдывают ожидания на текущем мундиале – в активе коллектива Роберто Мартинеса три набранных очка после двух туров при не самой убедительной игре. Не лучшим образом обстоят дела и за пределами поля: как сообщает RTL, звёзды команды – Эден Азар, Кевин де Брёйне и Ян Вертонген – вступили в серьёзную перепалку на тренировке, и лишь Ромелу Лукаку, вмешавшийся в разборки, смог усмирить своих товарищей.

1 декабря сборная Бельгии сыграет против Хорватии в матче заключительного тура группового этапа.