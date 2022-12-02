Крах золотого поколения: Куртуа, Де Брёйне и Азар так и не принесли Бельгии трофея

В четверг сборная Бельгии разошлась миром с командой Хорватии и вылетела с чемпионата мира уже после группового этапа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» фиксирует крах золотого поколения страны.

К нулевым сборная Бельгии была по европейским меркам середняком. В стране появлялись отдельные сильные игроки, но успешной команды не было. В 2000-м на домашнем Евро бельгийцы не сумели выйти из группы, в 2002-м они сумели опередить Россию в группе на чемпионате мира, но вылетели уже в 1/8. Тот турнир был лебединой песней для Марка Вильмотса, Барта Гора, Нико ван Керкховена. После этого бельгийцы перестали пробиваться на крупные турниры в принципе.

Десять лет назад в Бельгии уродилось новое поколение, на которое в стране возлагались огромные надежды. Реализовывать себя команда начала с 2014 года: выход в четвертьфинал на чемпионате мира и повторение этого результата на Евро через два года. В 2018-м на мундиаль в Россию Бельгия ехала одним из фаворитов, но оступилась в полуфинале. Последний шанс этого поколения был на следующем Евро. Наверное, именно бельгийцы больше всего пострадали из-за переноса турнира с 2020 на 2021 год. Команда постарела ещё на год, и хотя вновь считалась претендентом, показала блеклый футбол и вылетела вновь в четвертьфинале.

Перед стартом чемпионата мира в Катаре Бельгию фаворитом уже никто всерьёз не считал. Да, в команде есть Тибо Куртуа и Кевин де Брёйне, но больше звёзд первой величины не было. Эден Азар, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Аксель Витсель постарели и уже не так ярко играют. Показательно, что в обороне продолжали играть Ян Вертонген и Тоби Альдервейрельд, которые уже давно пылят на родине.

Предыдущим лидерам сборной Бельгии замены в стране не нашлось. Юри Тилеманс – игрок хороший, но в звезду не вырос. Как и Леандро Троссард. При всём уважении к Жереми Доку и Шарлю де Кетеларе, которые талантливы, нет уверенности, что кто-то из них сможет выйти на праймовый уровень Эдена Азара или Кевина де Брёйне. Когда-то Миши Бачуайи выглядел хорошим дополнением, запасным для звёздной Бельгии. Однако до сих пор в стране так и не появилось форварда сильнее.

Некоторое время назад казалось, что Бельгия готовится пойти по пути Нидерландов и начать выращивать таланты на постоянной основе. Сейчас уже есть понимание, что в стране нет системы, просто было поколение. Так бывает, так сложилось, что в одно время появилось много игроков. Причём за счёт отсутствия сильных конкурентов вся эта перспективная молодёжь уже с раннего возраста начала играть за сборную.

Бельгийцы сами признают, что их пик был в 2018 году. Де Брёйне это говорил по ходу нынешнего турнира. Кажется, что он как раз и чувствовал наибольшее разочарование в Катаре. Он продолжает оставаться игроком топ-уровня, в то время как его партнёры такими быть перестали. Видимо, де Брёйне это чувствовал лучше всего, осознавая, что другие игроки не успевают за ним по мысли, по скорости.

В итоге это золотое поколение Бельгии так и не принесло стране титула. Третье место на чемпионате мира – хорошо, но всё же от этих ребят ждали большего. В этом смысле те же Азар и де Брёйне всегда будут отличаться от Хави и Иньесты, Озила и Крооса, Погба и Гризманна, Верратти и Инсинье, Нани и Жоау Моутинью. У них есть титул для своей страны. Бельгийцы же так и продолжат мечтать о трофее, но уже с новым поколением.

Роман Андреев