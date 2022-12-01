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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кечинов считает, что у Бельгии есть шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2022

01 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать
Хорватия
...
Бельгия
1 2.70 X 3.35 2 2.80
Через 1 ч. 17 мин.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Бельгии и Хорватии.

«Шансы у Бельгии есть на выход из группы. Но и для хорватов это решающая игра. Будет сложнейшая игра и последняя возможность зацепиться у бельгийцев, потому что поколение очень талантливое», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Бельгия не выйдет из группы, то это поколение завершит свой путь, придут молодые футболисты, которые уже менее талантливы.  

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Бельгией состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Бельгии Валерий Кечинов
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ХОРВАТИЯ БЕЛЬГИЯ
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