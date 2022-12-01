Далич – о матче с Бельгией: «Сборная Хорватии контролировала игру в первом тайме»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ничьей в матче с Бельгией (0:0).

Данный результат позволил хорватам занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф. Бельгийцы завершили своё выступление на турнире.

«Хочу поздравить своих игроков с выходом в 1/8 финала. Я знал, что будет непросто, потому что Бельгия не могла провести третью неудачную встречу подряд. Мы выглядели очень достойно, а в первом тайме и вовсе контролировали игру и должны были пробить пенальти, но ВАР снова сработал против нас. После перерыва удача была на нашей стороне», – заявил на пресс-конференции рулевой сборной Хорватии.