«Зенит» поздравил Ловрена с выходом в плей-офф ЧМ

«Зенит» поздравил своего защитника и капитана Деяна Ловрена с выходом в плей-офф на мундиале Катаре. Ничейный результат в матче с командой Бельгии вывел хорватов в число 16 лучших команд мира.

«Защитник «сине-бело-голубых» вышел в старте и провёл игру целиком. Поздравляем, Деян!», - пишет в соцсетях клуб из Санкт-Петербурга. В текущем сезоне у Ловрена за клуб 16 игр во всех турнирах, гол и голевая передача.

Напомним, Деян Ловрен сыграл во всех трёх матчах сборной Хорватии в группе F. Для выхода в плей-офф «шашечным» хватило двух нулевых ничьих со сборными Марокко и Бельгии, а также разгрома сборной Канады во втором туре – 4:1.

Теперь команда Хорватии встретится с победителем квартета Е. За событиями решающих матчей квартета следите на Liveresult.ru.