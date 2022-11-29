Азар: «В матче с Хорватией вы увидите 26 воинов, нам будут помогать даже запасные»

Полузащитник и капитан сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа чемпионата мира с Хорватией. Напомним, проигравшая команда с большой долей вероятности покинет турнир, если сборная Марокко в параллельном матче наберёт хотя бы одно очко с уже вылетевшей Канадой.

«Мы сейчас сконцентрированы на матче с Хорватией. У них тоже немного старая команда, поэтому шансы будут 50 на 50. В четверг вы увидите 11 воинов на поле. Извините, не 11, а 26. Нам будут помогать даже запасные», – сказал Азар на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что в раздевалке у сборной Бельгии возник конфликт после поражения от Марокко, но Азар и Куртуа уже опровергли эту информацию.