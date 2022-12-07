Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Напомним, что 31-летний футболист защищал цвета своей национальной команды на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре, где Бельгии не удалось пробиться в плей-офф. В трёх матчах группового этапа Азар результативными действиями отметиться не сумел.

Свой первый матч в составе сборной Бельгии Азар провёл в далёком 2008 году против Люксембурга (1:1). С тех пор вингер успел забить за национальную команду 33 мяча в 126 встречах и выиграть бронзовые медали чемпионата мира в 2018 году, который проходил в России.