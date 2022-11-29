Казанский: Маловероятно, что Бельгия обыграет Хорватию

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением об игре сборной Бельгии на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Я накануне ЧМ-2022 говорил в интервью, что не верю в сборную Бельгии. Она уже с ярмарки едет. Потому что последние несколько лет вообще не меняется. И это не стабильность — стагнация!» — приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, пик сборной Бельгии был на мундиале в России, сейчас у бельгийцев еще есть шанс выйти в плей-офф, но вряд ли они обыграют хорватов.

После двух туров Бельгия занимает третье место в квартете F, набрав три очка. В заключительном туре сборная Бельгии встретится с Хорватией (1 декабря).