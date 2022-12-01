Наставник сборной Бельгии — о Хорватии: «Мы играем с одной из лучших команд на турнире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Хорватии.

Испанский специалист отметил важность предстоящей встречи, так как бельгийцам необходимо побеждать, чтобы продолжить свои выступления в плей-офф мундиаля. На данный момент балканская команда опережает сборную Бельгии в турнирной таблице группы F на одно очко.

«Сегодня — простая ничья, и мы вылетаем. Мы играем с одной из лучших команд на турнире», — приводит слова Мартинеса пресс-служба ФИФА.

Матч Хорватия — Бельгия состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.