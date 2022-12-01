Алдервейрельд: «Не знаю, продолжу ли выступать за сборную Бельгии»

Центральный защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд рассматривает возможность ухода из национальной команды.

После нулевой ничьей в поединке с Хорватией бельгийцы покинули чемпионат мира, уступив путёвки в 1/8 финала марокканцам и тем же хорватам.

«В последнее время меня и Вертонгена слишком много критиковали, но сегодня мы показали, что по-прежнему на что-то способны. Однако критика не прошла бесследно, она сказалась на нашем выступлении, и я не знаю, продолжу ли играть за сборную Бельгии. Я 15 лет отдавал все силы, представляя цвета национальной команды. Скоро я обсужу своё будущее с семьёй», – цитирует La Derniere Heure 33-летнего ветерана.