Модрич: «Сборная Хорватия будет опасной для любого соперника»

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о целях команды на чемпионате мира в Катаре. Напомним, в первых двух турах группового этапа подопечные Златко Далича добыли 4 очка в матчах с Марокко и Канадой.

«Мы верим в себя. Наша главная цель – выйти в раунд плей-офф, но это не итоговая задача. Сборная Хорватия будет опасной для любого соперника», – заявил Модрич на пресс-конференции перед матчем с Бельгией.

Хорватии сегодня будет достаточно не проиграть поединок с Бельгией, чтобы обеспечить себе выход в следующую стадию. Напомним, на предыдущем чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, где уступила Франции.