Азар и Троссар не разговаривают друг с другом, в раздевалке у сборной Бельгии большие проблемы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не разговаривает с хавбеком «Брайтона» Леандро Троссаром, который является его партнёром по сборной Бельгии. По информации от RTL Info, в раздевалке у «красных дьяволов» в последнее время возникли большие проблемы.

Ранее сообщалось, что после поражения от Марокко, Азар подрался в раздевалке с защитником Яном Вертонгеном, а конфликт якобы удалось урегулировать нападающему Ромелу Лукаку. Сегодняшнюю пресс-конференцию перед матчем с Хорватией проведут именно Азар и Вертонген, хотя изначально планировалось участие Янника Феррейры-Карраско.