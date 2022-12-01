Баженов высказался о вылете сборной Бельгии с ЧМ-2022

Четырёхкратный вице-чемпион России в составе московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал вылет национальной сборной Бельгии с чемпионата мира – 2022.

«У «золотого поколения» бельгийцев сегодня был последний шанс на победу на крупном турнире», - цитирует Баженова «Чемпионат».

Специалист считает, что потенциал нынешнего поколения бельгийских футболистов заканчивался именно на этом турнире, но, к сожалению эксперта, внутри команды сборной Бельгии были совершенно конкретные проблемы, которые в итоге не позволили игрокам даже выйти из группы, не то что надеяться на медали.