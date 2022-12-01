Бельгия должна была обыгрывать Хорватию с вероятностью в 92% - показатели xG

Сборная Бельгии не смогла преодолеть групповой барьер на чемпионате мира. В последнем туре команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с Хорватией (0:0) и финишировала на третьем месте в квартете F.

Телеграм-канал «Первый спорт» обратил внимание на показатели модели ожидаемых голов (xG) по итогам встречи сборных Хорватии и Бельгии. Оказывается, что бельгийцы должны были обыгрывать хорватов с вероятностью в 92%.

Показатель xG у сборной Бельгии составил 3,39, а у сборной Хорватии – 0,66. Проще говоря, бельгийцы наиграли на три гола, а хорваты не наиграли даже на один.

Первое место в группе F заняла сборная Марокко.