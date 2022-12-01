Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира в Катаре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что на чемпионате мира поддерживает сборную Хорватии, так как в её составе выступает защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен.

«За национальную команду Хорватии играет наш капитан — Деян Ловрен. Мы все вместе его поддерживаем!» — цитирует Медведева «Чемпионат».

Также Медведев заявил, что на текущем мундиале он старается смотреть минимум по две игры в день. Помимо Хорватии, функционер также поддерживает Сербию и Бразилию.

Свой следующий матч команда Хорватии проведёт сегодня, 1 декабря, против Бельгии. Начало — в 18:00 по московскому времени.