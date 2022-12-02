Колыванов: «Бельгийцы напоминали фрукты, которые завяли»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной Бельгии на катарском мундиале.

«Невнятно сыграли. Да, сначала победили сборную Канады, но совсем не агрессивная игра была. Нет азарта в глазах игроков. Хотя и футболисты высокого класса. Они напоминали фрукты, которые завяли», - цитирует Колыванова Rusfootball.info.

В сравнении тренер привёл пример выступления бельгийцев на прошлом мундиале в России, где команда Мартинеса была более воодушевлённой и энергичной. На турнире бельгийцы взяли заслуженную бронзу.

Напомним, сборная Бельгии вылетела с мундиаля. «Красные дьяволы» заняли третье место квартета F. Единственную победу команда Мартинеса одержала в первом туре над сборной Канады – 1:0. Сборной Марокко бельгийцы всухую уступили – 0:2. А со сборной Хорватии сыграли в ничью – 0:0.