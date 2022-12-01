​Ловрен – в стартовом составе Хорватии на матч с Бельгией

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Бельгии. Главный тренер «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ливайя.

Матч сборных Хорватии и Бельгии стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Сборная Хорватии выйдет в плей-офф чемпионата мира, если не проиграет Бельгии. При поражении «шашечным» нужно надеяться на благоприятный результат параллельного матча. Подробнее о раскладах в этой группе – в нашем материале.