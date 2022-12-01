Маркизио: «Лукаку уже не так хорош физически»

Бывший итальянский футболист Клаудио Маркизио высказался о неудаче Ромелу Лукаку.

Нападающий «Интера», испытывающий проблемы с травмами в нынешнем сезоне, мог вывести сборную Бельгии в 1/8 финала, но упустил множество явных голевых моментов после выхода на замену в перерыве. Бельгийцы так и не поразили ворота хорватов (0:0) и завершили выступление на чемпионате мира.

«У Лукаку было очень много моментов, но он не реализовал ни одного, и команда поплатилась за это. Если говорить о Ромелу в целом, думаю, в физическом плане он переживает спад. Он уже не так хорош, как раньше», – сказал в интервью RAI Sport экс-полузащитник.