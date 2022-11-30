Ковачич: «Сборная Бельгии очень сильна»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высоко оценивает уровень предстоящего соперника.

Встреча третьего тура группового этапа между сборными Бельгии и Хорватии начнётся 1 декабря в 18:00 по московскому времени.

«У бельгийцев очень сильная команда, – отмечает на пресс-конференции Ковачич. – Лукаку – топ-игрок, я выступал вместе с ним в «Челси» и видел, насколько он хорош. Де Брёйне уже много лет входит в число лучших полузащитников в мировом футболе. Но на чемпионате мира может случиться всякое», – приводит журналист Альфредо Педулла слова хавбека хорватов.

Сборная Хорватии лидирует в группе с четырьмя набранными очками, в то время как Бельгия занимает третью строчку с тремя баллами в активе.