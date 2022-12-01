Модрич назван лучшим игроком матча Хорватия – Бельгия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич забрал награду лучшему игроку встречи.

Поединок завершился нулевой ничьей – данный результат позволил хорватам финишировать вторыми в группе и выйти в плей-офф, в то время как Бельгия осталась за бортом. Главным героем безголевой встречи был признан давний лидер хорватов Лука Модрич. 37-летний хавбек мадридского «Реала» стал лучшим в команде по выигранным дуэлям (6) и успешным отборам (4), а также чаще всех (наряду с Лукаку) попадал в створ ворот.

Сборная Хорватии сыграет в 1/8 финала с командой, которая займёт первое место в группе Е. Таковой может стать сборная Испании, Японии или Коста-Рики.