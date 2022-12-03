Бельгийский журналист назвал главного виновника в провале сборной Бельгии на чемпионате мира

Бельгийский журналист Флоран Малис высказался о причинах провала сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, бельгийцы не смогли выйти в плей-офф мундиаля, заняв третью строчку в группе F. По мнению Малиса, главным виновником провала команды стал её главный тренер Роберто Мартинес, который покинул свой пост сразу же после матча 3-го тура группового этапа против Хорватии (0:0).

«Он не обновлял состав, который мог внести положительные изменения, а оставил старый, который назвали «золотым». Мартинес начал обновление команды очень поздно», — цитирует Малиса Sport24.

Отметим, что на чемпионате мира, который четыре года назад проходил в России, сборная Бельгии сумела выиграть бронзовые медали, проиграв на турнире всего в одном матче.