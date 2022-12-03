Куртуа извинился за вылет Бельгии с чемпионата мира

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа извинился перед болельщиками за выступление своей команды на чемпионате мира в Катаре.

«Нам жаль всех фанатов, которые всегда с нами. Мы можем только пообещать, что приложим все силы и попытаемся ещё раз. Спасибо за поддержку», - написал бельгиец в соцсетях.

Напомним, команда Бельгии сенсационно вылетела с мундиаля вчера после нулевой ничьей со сборной Хорватии.

До этого «красные дьяволы» обыграли сборную Канады (1:0) и уступили сборной Марокко (0:2) в группе F.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в России, сборная Бельгии стала бронзовым призёром.