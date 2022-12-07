Де Брёйне прокомментировал уход Эдена Азара из сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне отреагировал на решение Эдена Азара завершить карьеру в национальной команде.

31-летний футболист мадридского «Реала» принял решение уйти из сборной вскоре после вылета Бельгии с чемпионата мира в Катаре. Команда, напомним, не сумела выйти из группы. Азар и де Брёйне долгие годы были лидерами атаки «красных дьяволов» и ярчайшими представителями «золотого» поколения бельгийцев, и хавбек «Манчестер Сити» не оставил без внимания уход своего давнего товарища: «Это было особенное путешествие. Спасибо за всё, мы будем скучать по тебе», – написал де Брёйне в социальных сетях, обращаясь к Азару.